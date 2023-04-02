مدرب الهلال: جماهير الأهلي أرعبت وأرهبت لاعبي الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - عبر فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، عن حزنه الشديد لخسارة مباراة الأهلي والخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضمن النادي الأهلي التأهل برصيد 10 نقاط متفوقا علي الهلال السوداني بالمواجهات المباشرة حيث حقق فاز في القاهرة بثلاثية وخسر في ام درمان بهدف وحيد.

وقال فلوران في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: بدأنا المباراة بمستوي ضعيف وسيئ للغاية، كنا ندافع فقط ولم نهاجم، حاولنا تسجيل هدف بعد تسجيل الأهلي الهدف الأول والثاني ولكن بعد الثالث المباراة حُسمت"، ولا يسعني إلا أن أقدم التهنئة للنادي الأهلي في القادم .

وأضاف: جماهير الأهلي أرعبت وأرهبت لاعبي الفريق مما جعل الأداء سيئا، كان يجب أن تحسم التأهل صن داونز ولكن لم يحالفنا الحظ في ركلة الجزاء وأهدرناها، لدينا إحساس بالندم لأننا لم نتمكن من حسم مباراة صن داونز".