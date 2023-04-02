اشتباكات بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - نشبت اشتباكات قوية بين لاعبي فريقي الهلال السوداني والأهلي، عقب نهاية المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عقب فوزه على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم.

وأثناء مغادرة لاعبي الفريقين الملعب عقب نهاية المباراة، نشبت اشتباكات بالأيدي بين اللاعبين في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

ووجه علي لطفي حارس مرمى الأهلي رسالة إلى لاعبي الهلال عقب نهاية المباراة، حيث قال في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس: «على بلدكم وارجعوا»، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد أفراد أمن النادي الأهلي بكدمة قوية في الوجه.