عمرو أديب : حسين الشحات جايب جول فليتو موز موز موز

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامجه الحكاية ، على فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني وتأهله لربع نهائي أبطال أفريقيا .

وقال اديب : قلتلكوا الاهلي هيجيب التاني والتالت ، وتابع : حسين الشحات جايب جول فليتو موز موز موز .

نجح النادي الأهلي مساء اليوم السبت في تخطي عقبة الهلال السوداني، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في عبور دور المجموعات للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك بعد أن أحرز ثلاثية في شباك الهلال عن طريق محمود كهربا وحسين الشحات الذي سجل هدفين.

ورغم التساوي في عدد النقاط مع الهلال إلا أن الأهلي تأهل لربع النهائي بعد التفوق في فارق الأهداف.

وفي نفس الجولة حقق فريق صنداونز الفوز أمام القطن الكاميروني بهدف دون رد، ليصل الفريق الجنوب أفريقي للنقطة الـ14 في الصدارة.

حيث جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- صنداونز برصيد 14 نقطة.

2- الأهلي برصيد 10 نقاط.

3- الهلال برصيد 10 نقاط.

4- القطن الكاميروني بدون نقاط.