شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى ولاكاى وبن يوسف يغيبون عن صفوف بيراميدز فى مواجهة فيوتشر.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد مباراة بيراميدز وفيوتشر، في إطار مواجهات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، عدة غيابات فى صفوف فريق بيراميدز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية، على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب عن صفوف الفريق، شريف إكرامي والتونسي فخر الدين بن يوسف، والجنوب أفريقي فخري لاكاي، ومحمود دونجا بسبب الإصابة.

فيما يغيب الثنائي عبد الله مجدي ومحمد صادق لرؤية فنية من جانب الجهاز الفني.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، أعلن قائمة مباراة فيوتشر والتي ضمت كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد- وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس