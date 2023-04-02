شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالزى الكحلى وفيوتشر بالأحمر فى مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد بأحد فنادق التجمع الخامس، مساء السبت، لقاء صحفي عن مباراة بيراميدز وفيوتشر، في إطار مواجهات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية، على استاد الدفاع الجوي.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز الكحلي الكامل فيما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل، ويرتدي فيوتشر الأحمر الكامل فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الفاتح.

وتم الاتفاق على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة مع تسليم التشكيلات بمجرد الوصول لمراقب اللقاء.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قد أعلن قائمة مباراة فيوتشر، والتي ضمت كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد- وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس