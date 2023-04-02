شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ورفض حمزة الجمل منح اللاعبين راحة بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، لضيق الوقت بين المباراتين وفضل الاستعداد بشكل متواصل لمواجهة سيراميكا من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب.
ومن جانبه، عبر حمزة الجمل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، عن سعادته بفوز فريقه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدا أن الفريق لعب مباراة جيدة وحقق المطلوب منها بالفوز بنقاط المباراة وكان فى الإمكان زيادة حصيلة الأهداف إلا أن كرة القدم أيضا بها فرص ضائعة.
وأضاف المدير الفنى للدراويش أن الجميع يعمل بجد ويبذل الجميع أقصى جهد لتحقيق الفوز خلال المباريات.
وأوضح الجمل أن الجهاز الفنى يعمل قبل كل مباراة على اختيار العناصر للمباراة ونعمل مع اللاعبين فى الصباح والمساء من أجل تقليل الضغوط.
وشدد على أن الفريق يمتلك إيجابيات كثيرة، أما السلبيات فنبذل جهود لتقليلها واللاعبين فى تجاوب مستمر خلال الفترة الماضية.