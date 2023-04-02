شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة سيراميكا فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المقرر لها فى التاسعة والربع مساء غد الاثنين.

ورفض حمزة الجمل منح اللاعبين راحة بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، لضيق الوقت بين المباراتين وفضل الاستعداد بشكل متواصل لمواجهة سيراميكا من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب.

ومن جانبه، عبر حمزة الجمل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، عن سعادته بفوز فريقه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدا أن الفريق لعب مباراة جيدة وحقق المطلوب منها بالفوز بنقاط المباراة وكان فى الإمكان زيادة حصيلة الأهداف إلا أن كرة القدم أيضا بها فرص ضائعة.

ووجه الجمل الشكر لمجلس إدارة الاسماعيلي الصامد فى وجه التحديات وللاعبين الابطال على تنفيذ المطلوب منهم خلال شوطى المباراة أمام فريق سموحة المحترم الذى يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فنى محترم مشددا على أن درويش الزمن الجميل قادمون.

وأضاف المدير الفنى للدراويش أن الجميع يعمل بجد ويبذل الجميع أقصى جهد لتحقيق الفوز خلال المباريات.

وأوضح الجمل أن الجهاز الفنى يعمل قبل كل مباراة على اختيار العناصر للمباراة ونعمل مع اللاعبين فى الصباح والمساء من أجل تقليل الضغوط.

وشدد على أن الفريق يمتلك إيجابيات كثيرة، أما السلبيات فنبذل جهود لتقليلها واللاعبين فى تجاوب مستمر خلال الفترة الماضية.