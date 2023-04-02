شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يجهز سموحة لمواجهة أسوان فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، مباراة فاركو مع أسوان فى الدورى من أجل دراسة نقاط الفوة والضعف فى فريق تماسيح النيل قبل مواجهة الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعيد فريق سموحة خدمات 5 لاعبين في مواجهة فريق أسوان في الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بعدما غابوا عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

ويعود شريف رضا وحسين فيصل وأحمد مصطفى بعد غيابهم للإيقاف عن مباراة الإسماعيلي، كما يعود البنيني دوكو دودو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، بينما أصبح صديق أوجولا جاهزا لتدعيم صفوف الفريق السكندرى بعدما تعافى تمام من الإصابة التي لحقت به أبعدته أكثر من 3 أشهر.

وكان فريق الإسماعيلى حقق فوزا كبيراً على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الدراويش، وشدد على أهمية الفترة المقبلة والتي يبدأها الفريق أمام أسوان يوم الثلاثاء القادم، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة وسكة الانتصارات.

وقّع أحمد سامى، غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على لاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام الإسماعيلى، وذلك بسبب سوء الأداء وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.

وأوضح أحمد سامى أن فريق الإسماعيلى يستحق الفوز، ولاعبو سموحة قاموا بأخطاء كارثية أثناء أحداث اللقاء أدت إلى الهزيمة بهذه النتيجة الكبيرة.