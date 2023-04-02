شكرا لقرائتكم خبر عن كولر : أشكر الجمهور على الحضور وحسين الشحات كافأنى بالدفع به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسرى كولر، المدير الفني لفريق الاهلى، الشكر إلى الجمهور ودعمهم للاعبين أثناء سير اللقاء، وطالب المسئولين بالسماح بحضور هذا العدد كل مباراة، إذ إن الشعور بعد أول مباراة يحضر فيها هذا العدد لا بد من استمراره في المدرجات.

وقال السويسرى كولر، خلال المؤتمر الصحفى، قائلا: "أهدرنا ثلاث فرص في بداية المباراة وعقب إحراز الهدف الأول قام فريق الهلال السودانى بفتح الخطوط، لذلك قمنا باستغلال المساحات وإحراز الهدفين الثانى والثالث".

وأضاف كولر: "بعض المباريات توجد بها المشاعر من بعض اللاعبين بالرغبة فى المشاركة، وأجرينا بعض التغييرات، حيث قام حسين الشحات بمكافأتى وتسجيل هدفين، ومن غد سوف نقوم بالاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقبلة، والتجهيز لها، ولا بد من وضع أهداف محددة حتى لا يفقد اللاعبون تركيزهم".

وعلق كولر عن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلا: "البطولة فيها قرعة وأي فريق يقع في قريتنا نتمنى حضور جمهورنا كما حدث اليوم وسنتحضر بشكل جيد، كما أن أي فريق يستعد لنا بشكل جيد ويخاف منا لأننا الأهلي".

وتأهل الأهلى في وصافة مجموعته بدورى الأبطال ليضرب موعدا مع واحد من ثلاثة منافسين محتملين في دور الثمانية.

ويواجه الأهلى واحدا من الفرق الثلاثة التي تأهلت في صدارة مجموعتها، وهي: الوداد المغربي أو شبيبة القبائل متصدرا المجموعة الأولى، والرجاء البيضاوي متصدر المجموعة الثالثة، وفريق من الترجي أو شباب بلوزداد متصدر المجموعة الرابعة.

وصعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

سجل ثلاثية الأهلي كهربا في الدقيقة 25، وحسين الشحات في الدقيقتين 64 و81 وبهذه الثلاثية يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال، لكن بطل مصر يتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي سبق أن تأهل عن المجموعة ذاتها.