شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى كأس مصر 2022 بين الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022، والمقرر أن يجمع الأهلى وبيراميدز. وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية، بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلى نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز فى النهائى.

ويطمح بيراميدز فى تحقيق أول بطولة فى تاريخه، بينما يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2020.

وأخطر اتحاد الكرة الأهلي وبيراميدز بتسديد مبلغ 40 ألف دولار على من يرغب فى الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة نهائي الكأس.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين 10 أبريل 2023 باستاد القاهرة الدولي.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الاهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.