شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الحكم عبد العزيز بوه يعبر لقاء الأهلى والهلال السودانى بأقل الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى المصرى والهلال السودانى

المسابقة: دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: عبد العزيز بوه

المساعد الأول: حمدين ديبه

المساعد الثانى: إبراهيم سالم

الحكم الرابع: موسى دابو

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نجح الحكم الموريتاني فى إدارتها بشكل جيد باستثناء بعض العقوبات الانضباطية والتى كان يجب أن يتخذ فيها قرارات طبقا للقانون.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من على معلول، محمد عبد المنعم ومحمد الشناوى من الأهلى نتيجة التهور وإضاعة الوقت، كما أنذر كلا من أبو عاقلة من الهلال للعب بتهور وكان يجب على الحكم إنذار لاعب الهلال محمد أحمد للعب بتهور مع عمرو الشواية.

اللياقة البدنية: تمكن الحكم من تطبيق عنصرى التحمل العام وتحمل السرعة بشكل جيد، ويجب أن يطور أداءه فى السرعة القصوى والتمركز وتوقع اللعب خاصة فى حالات الهجوم الواعد.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد باستثناء الدقيقة 92 وراية على تسلل غير صحيح من المساعد الأول على لاعب الأهلي حسين الشحات.