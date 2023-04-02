شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى: توقعت ثلاثية الأهلى.. والشحات رجل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الحلواني، نجم الاهلي ومنتخب السابق، من خلال برنامج "استوديو الرياضة" على تليفزيون ”الخليج 365” والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر، أن النادي الأهلي الأجدر بالتأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وأوضح عمرو الحلواني أن الشوط الثاني وتغييرات كولر أدت إلى تحسن الأداء وفرض السيطرة تماما على مجريات الشوط الثاني والحضور الجماهيري كان مؤثرا وله دور في صعود الاهلي إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف عمرو الحلوانى أن حسين الشحات كان موفقا جدا وسجل هدفين رائعين ويستحق فعلا أن يكون رجل المباراة.

بهذا الفوز جاء الاهلي في المركز الثاني برصيد عشر نقاط وصن داونز تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة بعد الفوز على القطن الكاميروني بهدفين دور رد.