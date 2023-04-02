الأهلى يطيح بالهلال السودانى من دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة آخر 4 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - أطاح النادى الأهلى بفريق الهلال السودانى من دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

ونجح الأهلى فى الإطاحة بالهلال السودانى من دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة آخر 4 نسخة فى البطولة وفى الجولة السادسة أيضا، حيث تأهل الأهلى على حساب الهلال فى نسخة 2020، 2022، 2023 بعدما تشابهت الثلاث نسخ بنفس السيناريو بعدما تأهلت كل الأندية وتبقت بطاقة واحدة فقط بين الأهلى والهلال وتكون من نصيب الأهلى.

وصعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

سجل ثلاثية الأهلي كهربا في الدقيقة 25، وحسين الشحات في الدقيقتين 64 و81 وبهذه الثلاثية يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال، لكن بطل مصر يتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي سبق وتأهل عن المجموعة ذاتها.

قدم الأهلي عرضاً جيداً منذ بداية اللقاء ونجح في "حجب" هلال السودان وتأهل على حسابه لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات، وأدار اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، وعاونه مواطناه حمدين ديبا وإبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.