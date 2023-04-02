اخبار الرياضه

برشلونة يعمق جراح إلتشي ويهزمه برباعية نظيفة في ملعبه

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - عمق جراح مضيفه إلتشي بعدما هزمه بأربعة أهداف نظيفة، السبت، في مباراة ضمن الجولة 27 من لكرة القدم "لا ليغا".
 
افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي رباعية الفريق الكتالوني عند الدقيقة 20 بعد تمريرة من الأوروغوياني رونالد أروخو، ثم عزز أنسو فاتي بهدف ثان رائع أحرزه في الدقيقة 56 بعدما تسلم كرة من منتصف ملعب فريقه وانطلق بها قبل أن يُسدد عن يمين الحارس إدغار بديعة.
 
وعرفت الدقيقة 66 إحراز ليفاندوفسكي الهدف الثالث بصناعة من لاعب الوسط الشاب كافي، ليُسجل بعد ذلك فيران توريس حضوره في المباراة بتوقيعه الهدف الرابع في الدقيقة 70.
 
وأصبح لدى برشلونة 71 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب بفارق 15 نقطة عن ملاحقه الذي يستضيف بلد الوليد في مواجهة سهلة في "سانتياغو برنابيو"، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 13 وبقي يعاني في المركز العشرين والأخير.
 

(الاناضول)

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا