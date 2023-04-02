برشلونة يعمق جراح إلتشي ويهزمه برباعية نظيفة في ملعبه

المنامة - ياسر ابراهيم - عمق برشلونة جراح مضيفه إلتشي بعدما هزمه بأربعة أهداف نظيفة، السبت، في مباراة ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".



افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي رباعية الفريق الكتالوني عند الدقيقة 20 بعد تمريرة من الأوروغوياني رونالد أروخو، ثم عزز أنسو فاتي بهدف ثان رائع أحرزه في الدقيقة 56 بعدما تسلم كرة من منتصف ملعب فريقه وانطلق بها قبل أن يُسدد عن يمين الحارس إدغار بديعة.



وعرفت الدقيقة 66 إحراز ليفاندوفسكي الهدف الثالث بصناعة من لاعب الوسط الشاب كافي، ليُسجل بعد ذلك فيران توريس حضوره في المباراة بتوقيعه الهدف الرابع في الدقيقة 70.



وأصبح لدى برشلونة 71 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب بفارق 15 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد الذي يستضيف بلد الوليد في مواجهة سهلة في "سانتياغو برنابيو"، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 13 وبقي يعاني في المركز العشرين والأخير.



(الاناضول)