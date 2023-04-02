الامارات | بالعربي يعتذر عن إهدار ركلتي جزاء.. ويحسم مستقبله مع عجمان في الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم لاعب عجمان، التونسي فراس بالعربي، اعتذاره إلى جماهير وإدارة ولاعبي النادي والطاقم الفني، عقب إخفاقه في التسجيل من ركلتي جزاء تحصل عليهما فريقه خلال مباراة البطائح، أول من أمس، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال بالعربي للصحافيين: «واجهني سوء حظ كبير في عدم تسجيل ركلتي الجزاء، فهذا هو الموقف الأول الذي أتعرض له في مشواري الكروي، وأول مرة أفشل في التسجيل من ركلة جزاء هذا الموسم».

وأضاف: «كنت أحاول أن أساعد فريقي على التسجيل في تلك المباراة ولم أوفق، ولهذا اعتذر للجميع عما حدث مني، ويجب أن يكون تركيزنا منصباً على مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة ضد الشارقة يوم الأربعاء المقبل».

وحول ما يتردد عن رغبة الأهلي المصري في التعاقد معه، قال فراس بالعربي: «أنا حالياً لاعب في عجمان ومرتبط بعقد مع النادي ينتهي في صيف 2024، سأجلس مع الإدارة في نهاية الموسم وسيدور بينا حديث عن المستقبل، وبعدها سنتخذ القرار الذي يناسب مصلحتنا».