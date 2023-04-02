الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

أبلغ مدرب في أحد أندية دوري المحترفين، إدارة النادي، بأنه لن يجدد عقده مع الفريق، متوجهاً بالشكر على الفترة التي قضاها مع النادي، مؤكداً رحيله بنهاية الموسم الحالي.

جماهير

استوقف عدد من جماهير البطائح حارس مرماهم، زايد الحمادي، لسؤاله عن سر تألقه في مباراة عجمان وتصديه لركلتي جزاء، فقال إنه حفظ طريقة تسديد لاعب عجمان، فراس بالعربي، من خلال مشاهدته للعديد من مباريات عجمان.

صور

رفض لاعب يشارك فريقه في دوري المحترفين، طلب الجماهير بالتصوير معه أثناء مشاركته في مباراة بدورة رمضانية، حتى لا يشاهد ناديه الصور، خصوصاً أن اللاعب يخفي عن الإدارة مشاركته في البطولة الرمضانية.