الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
النصر - اتحاد كلباء 22:00
دبا - خورفكان 22:00
نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد 19:30
ريال مدريد - بلد الوليد 18:15
أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 23:00
روما - سامبدوريا 20:00
نابولي - ميلان 22:45
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - ليون 22:45
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