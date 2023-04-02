شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المنافسين المحتملين للأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلى في وصافة مجموعته بدورى الأبطال ليضرب موعدا مع واحد من ثلاثة منافسين محتملين في دور الثمانية.

ويواجه الأهلى واحدا من الفرق الثلاثة التي تأهلت في صدارة مجموعتها، وهي: الوداد المغربي أو شبيبة القبائل متصدرا المجموعة الأولى، والرجاء البيضاوي متصدر المجموعة الثالثة، وفريق من الترجي أو شباب بلوزداد متصدر المجموعة الرابعة.

وصعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

سجل ثلاثية الأهلي كهربا في الدقيقة 25، وحسين الشحات في الدقيقتين 64 و81 وبهذه الثلاثية يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال، لكن بطل مصر يتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي سبق أن تأهل عن المجموعة ذاتها.

قدم الأهلي عرضاً جيداً منذ بداية اللقاء ونجح في "حجب" هلال السودان وتأهل على حسابه لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات، وأدار اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، وعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.