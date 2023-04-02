شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي يهزم الهلال السودانى بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يهزم الهلال السودانى بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

صعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

رابطة الأندية تستهدف زيادة الجماهير فى الدورى إلى 10 آلاف مشجع

تسعى رابطة الأندية المصرية المحترفة لزيادة عدد الجماهير فى مباريات الدوري المقبلة إلى 10 آلاف مشجع، بدلا من 6 آلاف، كما هو الحال فى الوقت الحالي.

فيفا يخطر الجبلاية بإقامة مونديال الكرة الشاطئية فى الإمارات بمشاركة مصر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم التهئنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2023 لأول مرة.

أحمد فتوح يظهر فى تدريب الزمالك بعد غيابه عن مواجهة المريخ

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

سامسون أكينولا يخضع لبرنامج علاجى فى الزمالك بسبب إصابة الركبة

أدى البنيني سامسون أكينيولا ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة على هامش المران الذى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. جاهزية ثنائى الزمالك عبد الغني ودونجا لمواجهة المصري فى الدوري شهدت تدريبات فريق الزمالك التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز. فيتوريا يحاضر المدربين فى الدبلومة الأفريقية للرخصة A حاضر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، فى الدبلومة الأفريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين فى أنديتهم وكتابة تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها على نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ، وهي تدخل ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من السبت 1 / 4 / 2023 حتي السبت 8 / 4.

6 مباريات ودية تجهز السكة الحديد للقسم الثاني

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي السكة الحديد عن استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الحالية، والتي تنتهي عقب شهر رمضان، استعدادا لمواجهة الإعلاميين فى إطار منافسات مجموعة القاهرة والقناة فى دوري القسم الثاني.