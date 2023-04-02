شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 1 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 4 / 2023، فى مقدمتها: رابطة الأندية تستهدف زيادة الجماهير فى الدورى إلى 10 آلاف مشجع.

رابطة الأندية تستهدف زيادة الجماهير فى الدورى إلى 10 آلاف مشجع

تسعى رابطة الأندية المصرية المحترفة لزيادة عدد الجماهير فى مباريات الدوري المقبلة إلى 10 آلاف مشجع، بدلا من 6 آلاف، كما هو الحال فى الوقت الحالي.

الأهلي يهزم الهلال السودانى بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

صعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

فيفا يخطر الجبلاية بإقامة مونديال الكرة الشاطئية فى الإمارات بمشاركة مصر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم التهئنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2023 لأول مرة.

أحمد فتوح يظهر فى تدريب الزمالك بعد غيابه عن مواجهة المريخ

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

سامسون أكينولا يخضع لبرنامج علاجى فى الزمالك بسبب إصابة الركبة