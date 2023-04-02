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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 1-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فرض مسئولو نادى الزمالك السرية حول موعد وصول المدير الفنى الجديد للقاهرة، لتولى قيادة الفريق الأول خلفا لفيريرا الذى رحل بفسخ عقده بالتراضى مع القلعة البيضاء.

فرض مسئولو نادى الزمالك السرية حول موعد وصول المدير الفنى الجديد للقاهرة، لتولى قيادة الفريق الأول خلفا لفيريرا الذى رحل بفسخ عقده بالتراضى مع القلعة البيضاء.

أدى البنيني سامسون أكينيولا ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة على هامش المران الذى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت تدريبات فريق الزمالك التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة المريخ السوداني بالأمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

حددت اللجنة الفنية المكلفة من قبل إدارة نادي الزمالك باختيار المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولي مهمة قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الشروط التى يجب توافرها في المدرب والتى اجتمع عليها جميع أفراد اللجنة.

أصبح البلجيكي يانيك فيريرا الأقرب لتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن قيادة الفريق الأبيض بالتراضي.

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير الفني، على استمرار ناصر منسي فى قيادة هجوم الفارس الأبيض خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما تألق اللاعب فى مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

يراقب الزمالك حالة اللاعبين المصابين للإطمئنان عليهم،وعلى رأسهم حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الذى يعانى من آثار جزع الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، حيث لم يتعاف بشكل كامل، وابتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

اتفق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على غلق صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد توديعها، وانتهاء مشوارهم بدور المجموعات، من أجل التركيز على المباريات المقبلة، في الدورى المصرى الممتاز.