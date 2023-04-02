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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 1-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فرض مسئولو نادى الزمالك السرية حول موعد وصول المدير الفنى الجديد للقاهرة، لتولى قيادة الفريق الأول خلفا لفيريرا الذى رحل بفسخ عقده بالتراضى مع القلعة البيضاء.
فرض مسئولو نادى الزمالك السرية حول موعد وصول المدير الفنى الجديد للقاهرة، لتولى قيادة الفريق الأول خلفا لفيريرا الذى رحل بفسخ عقده بالتراضى مع القلعة البيضاء.
شهدت تدريبات فريق الزمالك التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.
أصبح البلجيكي يانيك فيريرا الأقرب لتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن قيادة الفريق الأبيض بالتراضي.
يراقب الزمالك حالة اللاعبين المصابين للإطمئنان عليهم،وعلى رأسهم حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الذى يعانى من آثار جزع الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، حيث لم يتعاف بشكل كامل، وابتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.
اتفق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على غلق صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد توديعها، وانتهاء مشوارهم بدور المجموعات، من أجل التركيز على المباريات المقبلة، في الدورى المصرى الممتاز.