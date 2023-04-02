شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات "تاسع" الهدافين التاريخيين للأهلى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حسين الشحات تاسع الهدافين التاريخيين للأهلى في دورى أبطال أفريقيا، بعدما وقّع على هدفين في مرمى الهلال ليرفع رصيده التهديفي في البطولة القارية إلى 14 هدفا بالتساوى مع محمد شريف.

وجاءت قائمة هدافي الأهلي في بطولات أفريقيا كالتالي:

محمود الخطيب 37 هدفًا.

محمد أبوتريكة 32 هدفًا.

عماد متعب 28 هدفًا.

وليد سليمان 20 هدفًا.

محمد بركات 18 هدفًا.

أمادو فلافيو 18 هدفًا.

حسام حسن 17 هدفًا.

أيمن شوقي 15 هدفًا.

محمد شريف 14 هدفًا.

حسين الشحات 14 هدفًا.

صعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

سجل ثلاثية الأهلي كهربا في الدقيقة 25، وحسين الشحات في الدقيقتين 64 و81 وبهذه الثلاثية يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال، لكن بطل مصر يتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي سبق وتأهل عن المجموعة ذاتها.

قدم الأهلي عرضاً جيداً منذ بداية اللقاء ونجح في "حجب" هلال السودان وتأهل على حسابه لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات، وأدار اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، وعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.