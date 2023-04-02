أخبار النادى الأهلى اليوم السبت الموافق 1 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 1 / 4 / 2023 شهدت العديد من الأحداث والأخبار، أبرزها الفوز الكبير للفريق على الهلال السوداني بدوري الأبطال.

الأهلي يهزم الهلال السودانى بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلى والهلال.. خروج هانى والسولية ونزول ديانج وخالد عبد الفتاح

أجرى مارسيل كولر تبديلين للأهلى بخروج هانى والسولية ونزول ديانج وخالد عبد الفتاح، قبل قرابة 6 دقائق من نهاية المباراة أمام نظيره الهلال السوداني، في المواجهة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والهلال السوداني باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويُدير اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع