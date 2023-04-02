شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يصحح أخطاء الدفاع قبل لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد المقصود، القائم بأعمال المدير الفني مؤقتًا، على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة المريخ السوداني.

وحقق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالى..فى المقدمة، الترجى التونسى 10 نقاط،وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) للزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك في تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فهيا لاعبي الفريق منعًا لتكرارها خاصة وان مواجهة المريخ شهدت أخطاء فردية وجماعية من المدافعين، وهو ما يرغب الجهاز الفني لعلاجها قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.