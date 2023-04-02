شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد صعود الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد صعود الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى وسط 50 ألف مشجع.

وتُقام قرعة الدور ربع النهائي لـ دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 في القاهرة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي.

وجاء الأندية المتأهلة دور الـ 8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).

وصعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

سجل ثلاثية الأهلي كهربا في الدقيقة 25، وحسين الشحات في الدقيقتين 64 و81 وبهذه الثلاثية يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال، لكن بطل مصر يتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي سبق وتأهل عن المجموعة ذاتها.

قدم الأهلي عرضاً جيداً منذ بداية اللقاء ونجح في "حجب" هلال السودان وتأهل على حسابه لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات ، وأدار اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، وعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.