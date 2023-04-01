الامارات | دبا الحصن يهزم بينونة ويصعد لوصافة الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أبريل 2023

فاز فريق دبا الحصن على ضيفه بينونة بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 54 نقطة في المركز الثاني، سجل أهداف دبا الحصن لاعب بينونة سالم بن عادل 53، بالخطأ في مرماه، والبرازيلي جيلمار 63، ورضا خنيوي 73، بينما سجل لفريق بينونة الايفواري ديادي برايان (90+1) وليتجمد رصيد بينونة عند النقطة 15 في المركز ماقبل الاخير.

وفاز مصفوت على مضيفه العروبة بهدف نظيف سجله البرازيلي واليسون اليكس 40 ليصبح رصيد مصفوت 49 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد العروبة عند النقطة 38 في المركز السابع.

وفي مباراة ثالثة تعادل فرسان هسبانيا مع العربي بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت في ملعب ذا سيفنز في دبي اذ سجل هدف العربي العماني فارس الجابري 49، وسجل لفرسان هسبانيا الاسباني مادجر انطونيو 65، وأصبح رصيد العربي 39 نقطة سادسا وفرسان هسبانيا في المركز الاخير برصيد 10 نقاط.