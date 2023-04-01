الامارات | دبا الحصن يهزم بينونة ويصعد إلى وصافة "الهواة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الحصن على ضيفه بينونة بثلاثة اهداف لهدف ضمن الجولة 28 لدوري الدرجة الاولى ليصبح رصيده 54 نقطة في المركز الثاني. وسجل لدبا الحصن سالم بن عادل في الدقيقة 53، والبرازيلي جيلمار 63، ورضا خنيوي 73، بينما سجل لفريق بينونة الايفواري ديادي برايان (90+1). وليتجمد رصيد بينونة عند النقطة 15 في المركز قبل الاخير.

وفاز مصفوت على مضيفه العروبة بهدف نظيف سجله البرازيلي واليسون اليكس 40، ليصبح رصيد مصفوت 49 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد العروبة عند النقطة 38 في المركز السابع.

وفي مباراة ثالثة تعادل فرسان هسبانيا مع العربي بهدف لمثله. وسجل هدف العربي العماني فارس الجابري 49، وسجل لفرسان هسبانيا الاسباني مادجر انطونيو 65. واصبح رصيد العربي 39 نقطة سادسا، وفرسان هسبانيا في المركز الاخير بـ 10 نقاط.