الامارات | العين يحافظ على فارق الـ5 نقاط مع شباب الأهلي المتصدر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجبر فريق العين ضيفه شباب الأهلي على التعادل الايجابي 1-1 في قمة مباريات الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ليحرم "الزعيم" منافسه من الابتعاد أكثر بصدارة الترتيب.

وتقاسم الفريقان الاداء خلال أوقات المباراة وكذا النقاط، إذ رفع العين رصيده إلى 41 في المركز الثاني، فيما أضاف شباب الأهلي النقطة 46 في رصيده بقمة الدوري.

وكان الضيوف مبادرين بالتسجيل في الدقيقة 68 بواسطة البديل غاليرمي بالا، وهو الهدف الذي حافظ عليه حتى الدقيقة 80، حينما ادرك أصحاب الارض التعادل بواسطة لاعبه التوغولي لابا كودجو.