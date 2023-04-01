الامارات | بني ياس يقسو على الظفرة برباعية ويقربه أكثر من "الهواة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول فريق بني ياس تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بأربعة أهداف مقابل هدفين على مضيفه الظفرة خلال المواجهة التي جمعتها اليوم ضمن الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، علما أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بفوز بني ياس بخمسة أهداف نظيفة.

واستعاد بني ياس بمهرجان الأهداف في مرمى الظفرة نغمة الانتصارات مجدا بعدما غابته عنه في الفترة الماضية وتراجع نتائجه في المنافسة. ليقفز برصيده إلى 22 نقطة متقدما من المركز 11 إلى التاسع.

ولم يتمكن الظفرة من المحافظة على تقدمه في المباراة لتعقد هذه الخسارة وهي الـ 17 من موقفه بعدما بات قريبا من شبح الهبوط بتذيله ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط فقط.

انهى الظفرة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله بالخطأ في مرماه لاعب بني ياس حسن المرمى " 35” بعدما حاول إبعاد الكرة عن مرماه، ولعب الكرة في البداية اللاعب كلاوديو رفائيل من تسديدة راسية. وأضاف علي عيد الهدف الثاني للظفرة" 96".

وفي الشوط الثاني ظهر بني ياس بقوة وفرض سيطرته الكاملة، بتسجيله أربعة اهداف دفعة واحدة عن طريق كل من حسن المحرمي" 62" و أوبا نيغيت " 64" وفواز عوانة " 68"وأضاف سهيل النوبي الهدف الرابع " 69".