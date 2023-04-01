الامارات | بداية ناجحة للمدرب منديليبار مع اشبيلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المدرب خوسيه لويس منديليبار في اختباره الأول على رأس الادارة الفنية لاشبيلية عندما قاده الى فوز ثمين على جاره قادش 2-صفر في دربي الأندلس السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وتعاقد اشبيلية في 21 مارس الماضي خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي المقال من منصبه لسوء النتائج، فبات ثالث مدرب يتعاقد معه النادي الاندلسي هذا الموسم، بعد أن أقال جولن لوبيتيغي في أكتوبر الماضي.

ولم يشفع لسامباولي قيادته الفريق إلى دور الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث سيواجه عملاق الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد، كون المركز المثير للقلق للنادي في الدوري أدى إلى إقالته خصوصا عقب الخسارة أمام خيتافي صفر-2 قبل فترة التوقف الدولية.

وعانى اشبيلية طيلة الشوط الاول لخلق فرص حقيقية للتسجيل وانتظر مطلع الشوط الثاني لهز شباك جاره عبر لاعب وسطه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (51). وطمأن المهاجم الدولي المغربي أنصار اشبيلية بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 74 اثر تمريرة من المهاجم براين جيل.

واستغل اشبيلية تعثر خيتافي امام مضيفه أتلتيك بلباو سلبا وانتزع منه المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية، فيما تراجع قادش الى المركز السادس عشر بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.