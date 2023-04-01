كهربا يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى الهلال

الشارقة - اميمة ياسر - افتتح محمود كهربا التسجيل للأهلي في شباك الهلال السوداني بالدقيقة 25، اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز (1-0) من أجل الصعود لدور الثمانية، بينما يكفي الهلال التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف، بشرط نجاحه في هز الشباك الحمراء ليحجز تذكرة ربع النهائي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.

على الجانب الآخر، فاجأ فلوران إيبيجي، المدير الفني للهلال، الجميع باختيار الحارس الإيفواري عيسى فوفانا، لقيادة عرين الأزرق على حساب علي أبو عشرين.

وضم تشكيل الهلال أمام الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

الدفاع: إيمورو إبراهيم – فابريس نجوما – محمد أحمد أرنق – أطهر الطاهر.

الوسط: عثماني ضيوف – أبو عاقلة عبد الله – والي الدين بوجبا – ياسر مزمل.

الهجوم: محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي.

بينما ضمت دكة البدلاء للهلال، كلا من: أبوعشرين، فارس، الطيب، المنذر، الصبني، مانو، أجاجون، عبد الرؤوف وجارجو.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعد الفوز في دور ال32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الأهلي مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميروني بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزا كبيرا على القطن الكاميروني في ملعبه برباعية دون رد.

فاز الهلال على سانت جورج بطل أثيوبيا بهدفين مقابل هدف ذهابا ثم فاز بهدف دون رد إيابا ليصعد لدور ال32 للبطولة الذي واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهابا بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إيابا ليصعد لدور المجموعات.

وخسر الهلال من صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري المجموعات قبل أن يفوز على الأهلي بهدف دون رد ثم هزم القطن الكاميروني بثنائية مقابل هدف ثم حقق الانتصار على بطل الكاميرون في مباراة الإياب بهدفين دون رد قبل أن يتعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.