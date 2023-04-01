شكرا لقرائتكم خبر عن تصويبة محمد عبد المنعم تخطئ طريقها لمرمى الهلال السودانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كاد محمد عبد المنعم يسجل هدف الأهلي الأول أمام نظيره الهلال السوداني، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت المحاولة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق علي معلول من ركلة حرة ليقابلها عبد المنعم بتسديدة من لمسة واحدة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو، وخط الهجوم: محمود كهربا.

في المقابل يضم تشكيل الهلال كلا من: حراسة المرمى: عيسى فوفانا، والدفاع: إيمورو إبراهيم، محمد أحمد إرنق، عثماني ضيوف، أطهر الطاهر، وفي الوسط: والي الدين خضر، أبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما، والهجوم: ياسر مزمل، محمد عبد الرحمن، ليليبو مكابي.

يقود المباراة تحكيميًا، طاقم التحكيم الموريتاني بقيادة عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستير التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الأهلي مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميروني بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميروني في ملعبه برباعية دون رد.

وفى المقابل، فاز الهلال على سانت جورج بطل أثيوبيا بهدفين مقابل هدف ذهاباً ثم فاز بهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات، وخسر الهلال من صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري المجموعات قبل أن يفوز على الأهلي بهدف دون رد ثم هزم القطن الكاميروني بثنائية مقابل هدف ثم حقق الانتصار على بطل الكاميرون في مباراة الإياب بهدفين دون رد قبل أن يتعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.