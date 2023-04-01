شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. سيطرة أهلاوية والهلال السودانى يفرض التعادل السلبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة حالياً باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويُدير اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

بدأ الأهلي اللقاء مهاجماً بشكل واضح ولاحت له أكثر من 4 فرص في أول 15 دقيقة، الأولى في الدقيقة السادسة عن طريق عمرو السولية الذي تلقى تمريرة عرضية من ناحية اليمين من أفشة لكن السولية سددها بعيداً عن الشباك قبل أن يُهدر كهربا 3 فرص مُحققة مرت بجوار القائم والعارضة بسنتيمترات، وظهر الهلال للمرة الأولى في منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 14 بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

فيما يجلس على دكة الأهلي كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.

بينما يضم تشكيل الهلال كلاً من: عيسى فوفانا وإيمورو إبراهيم ومحمد أحمد إرنق وعثماني ضيوف وأطهر الطاهر ووالي الدين خضر وأبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن و ليليبو مكابي.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.