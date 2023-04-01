شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح الدورة الرمضانية لرابطة النقاد..و"الخليج 365" يدافع عن اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء الإثنين المقبل دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية والتي تستضيفها ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركة 16 فريقا من النقاد الرياضيين بمختلف المؤسسات الصحفية، حيث يخوضها فريق الخليج 365 بطل النسخة الأخيرة في رمضان 2022، ويدخل المنافسات بحثا عن الحفاظ على لقبه.

وأجريت مراسم القرعة مساء السبت بمقر نقابة الصحفيين، وبحضور مندوب من كل فريق إلى جانب اللجنة المشرفة على البطولة.

يشهد الافتتاح حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأحمد عفيفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات وعدد من قيادات الوزارة إلى جانب عدد من قدامى اللاعبين الرياضيين إلى جانب حسن خلف الله رئيس الرابطة والسادة الصحفين أعضاء الرابطة.

وتعد دورة النقاد الرياضيين الرمضانية من أكبر الدورات الرمضانية التى تقام سنويا وتقام فى أجواء احتفالية بمشاركة عدد كبير من النقاد الرياضيين يصل إلى 200 صحفي رياضي، وأشاد حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين بالروح الطيبة التى تفرضها الدورة فى تجمع رمضانى جميل يوطد العلاقات بين أسرة النقد الرياضى، كما تقدم بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على تعاونه ودعمه وتقديره لإقامة الدورة بمركز شباب الجزيرة وتسهيل المسئولين بالوزارة وادارة المركز لجميع الإجراءات التى تساعد على نجاح الدورة.