شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفرض السرية حول موعد وصول المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض مسئولو نادى الزمالك السرية حول موعد وصول المدير الفنى الجديد للقاهرة، لتولى قيادة الفريق الأول خلفا لفيريرا الذى رحل بفسخ عقده بالتراضى مع القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات جادة مع المدير الفنى الجديد، ورفضت الإدارة الزملكاوية الكشف عن هويته خوفا من تدخل بعض المغرضين لإفساد التعاقد، وبالفعل تم الاتفاق على كافة التفاضيل ويتبقى التعاقد الرسمى والإعلان لوسائل الإعلام وحضوره خلال الساعات المقبلة.

وترددت أسماء عديدة لتولى المهمة البيضاء، وظهر اسم البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لتولى مهمة القيادة ألفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلفًا للبرتغإلى جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن قيادة ألفريق الأبيض بالتراضي. ويضع مسئولو الزمالك الرتوش الأخيرة على الاتفاق مع يانيك فيريرا حول تدريب ألفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة، لاسيما أنه من مواليد 1980، وتولى قيادة فريق ستاندارد لييج البلجيكى وألفتح السعودى ونجح فى ألفوز بكأس بلجيكا. وكانت اللجنة ألفنية المكلفة من قبل إدارة نادى الزمالك باختيار المدير ألفنى الأجنبى الجديد حددت الشروط التى يجب توفرها فى المدرب والتى اجتمع عليها جميع أفراد اللجنة. وجاءت أبرز تلك الشروط "صغر السن"، وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون المدير ألفنى القادم صغير السن ولا يتعدى الـ 50 عامًا، حتى يكون لديه الطموح لتسطير التاريخ مع القلعة البيضاء. واستقرت إدارة نادى الزمالك بشكل كبير على ملامح الجهاز ألفنى الأجنبى الجديد، ومن المنتظر أن يصبح الجهاز ألفنى الجديد لفريق الزمالك مكون من مدير فنى أجنبي، ومساعد أجنبي، ويعأونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيان، مع مدير كرة مصرى.

أصبح البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لتولى مهمة القيادة ألفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلفًا للبرتغإلى جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن قيادة ألفريق الأبيض بالتراضي.

ويضع مسئولو الزمالك الرتوش الأخيرة على الاتفاق مع يانيك فيريرا حول تدريب ألفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة، لاسيما أنه من مواليد 1980، وتولى قيادة فريق ستاندارد لييج البلجيكى وألفتح السعودى ونجح فى ألفوز بكأس بلجيكا.

وكانت اللجنة ألفنية المكلفة من قبل إدارة نادى الزمالك باختيار المدير ألفنى الأجنبى الجديد حددت الشروط التى يجب توفرها فى المدرب والتى اجتمع عليها جميع أفراد اللجنة.

وجاءت أبرز تلك الشروط "صغر السن"، وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون المدير ألفنى القادم صغير السن ولا يتعدى الـ 50 عامًا، حتى يكون لديه الطموح لتسطير التاريخ مع القلعة البيضاء.

واستقرت إدارة نادى الزمالك بشكل كبير على ملامح الجهاز ألفنى الأجنبى الجديد، ومن المنتظر أن يصبح الجهاز ألفنى الجديد لفريق الزمالك مكون من مدير فنى أجنبي، ومساعد أجنبي، ويعأونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيان، مع مدير كرة مصرى.