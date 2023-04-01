بايرن ميونيخ يستعيد صدارة الدوري الألماني بفوز باهر على بوروسيا دورتموند

تغلّب بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند (4-2) اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.



وتناوب على تسجيل أهداف الفريق البافاري كل من الحارس السويسري غريغور كوبيل (13 خطأ في مرمى فريقه) وتوماس مولر (18 و23) والفرنسي كينغسلي كومان (50).



وذلّل كل من إيمري تشان (72 من ركلة جزاء) والهولندي دونيل مالن (90) الفارق للضيوف.



وبفضل هذا الانتصار الباهر استعاد بايرن ميونيخ صدارة البوندسليغا إذ رفع رصيده إلى 55 نقطة.



في المقابل تنازل بوروسيا دورتموند عن الريادة ليتجمّد رصيده عند 53 نقطة في المرتبة الثانية.



وهو الفوز السادس عشر لبايرن في الدوري الألماني هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و3 هزائم.



بينما تكبّد دورتموند خسارته السابعة في الموسم الحالي من المسابقة المحلية مقابل تعادلين و17 فوزًا.



(بي إن سبورت)