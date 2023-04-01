آرسنال يعزز صدارته بفوز سهل على ليدز يونايتد ومانشستر سيتي يكتسح ليفربول

واصل آرسنال سلسلة نتائجه الإيجابية بفوز سهل على ليدز يونايتد معززاً صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز.



انتصر آرسنال بنتيجة كبيرة على ضيفه ليدز يونايتد 4-1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح البرازيلي غابرييل جيسوس التسجيل لصالح أصحاب الأرض من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة الخامسة والثلاثين.



وحسم آرسنال المباراة سريعاً في الشوط الثاني عندما أضاف له وايت الهدف الثاني (47) قبل أن يعود جيسوس ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (55).



وشهد الربع ساعة الأخير من المباراة هدفاً للدنماركي كريستنسن لاعب ليدز يونايتد (76) وآخر من السويسري تشاكا (84).



ورفع آرسنال رصيده إلى 72 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف مع مباراة أقل للأخير فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 26 نقطة ليبقى في دائرة الفرق المهددة بالهبوط.



وهذا الانتصار السابع توالياً لآرسنال في الدوري والثالث والعشرين بالمسابقة بينما تلقى ليدز يونايتد خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم في الدوري.



وأتى هذا الانتصار في فترة مهمة من الموسم لآرسنال قبل أن يواجه ليفربول في التاسع من الشهر الحالي.



وفي مباريات أخرى انتصر بورنموث على فولهام 2-1 وتعادل برايتون مع برينتفورد 3-3 وانتصر كريستال بالاس على ليستر سيتي 2-1 وتعادل نوتنغهام فورست مع وولفرهامبتون 1-1.



مانشستر سيتي يكتسح ليفربول



واصل مانشستر سيتي ضغطه على أرسنال المتصدر وحسم قمته مع ليفربول بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح الجولة 29.



جاءت انطلاقة المباراة مثيرة وحماسية من الفريقين خاصة ليفربول الذي كان الأكثر مبادرة بالهجمات المباغتة والتي اعتمدت على انطلاقات محمد صلاح السريعة من الجبهة اليمنى وبالفعل في الدقيقة 17 تمكن "الملك المصري" من افتتاح التسجيل بعد أن استغل تمريرة ديوغو جوتا على أفضل ما يكون.



والهدف هو السابع لمحمد صلاح في شباك مانشستر سيتي في آخر 9 مباريات خاضها في كل المسابقات.



وسريعاً وبعد عشر دقائق فقط تمكن جوليان ألفاريز من إدراك التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 27 بعد أن انقض على تمريرة جاك غريليش الأرضية.



واستمرت الإثارة مع انطلاق الشوط الثاني حيث تمكن مانشستر سيتي من التقدم عن طريق كيفين دي بروين الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 46 مستغلا تمريرة رياض محرز.



وتواصلت سيطرت أصحاب الأرض وتسيدهم تماماً في الشوط الثاني وبمهارة رائعة أسكن إلكاي غوندوغان الكرة الشباك في الدقيقة 54 محرزاً ثالث أهداف مانشستر سيتي.



واستمر النسق التكتيكي المتصاعد لمانشستر سيتي وبنفس نهج تسجيل الأهداف السابقة، استلم دي بروين الكرة ثم مررها للمنطلق من الخلف بدون أي رقابة جاك غريليش الذي أسكن الكرة الشباك في الدقيقة 74 محرزاً الهدف الرابع وسط حراسة من مدافعي ليفربول.



ورفع مانشستر سيتي بذلك رصيده إلى 64 نقطة بفارق 5 نقاط خلف أرسنال فيما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه السادس.



قال مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا: "من الدقيقة الأولى حتى الثالثة والتسعين، كان عرضاً كاملاً (...) كان أحد أفضل العروض في آخر سبع سنوات".



أما فريق يورغن كلوب، فمني بخسارة ثانية تواليًا ليبقى على بعد سبع نقاط من آخر مركز مؤهل لدوري الأبطال. قال الألماني: "لا شيء إيجابياً يمكن قوله عن هذه المباراة".



لا هالاند لا مشكلة



أهداف سيتي الأربعة جاءت رغم غياب هالاند الذي سجل 42 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع فريقه، بسبب إصابة في الفخذ أبعدته عن النافذة الدولية مع منتخب بلاده.



كما افتقد سيتي للمهاجم الآخر فيل فودن، بعد خضوعه الأحد الماضي لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، فيما بدأ الأوروغوياني داروين نونييس على مقاعد بدلاء ليفربول بسبب إصابة طفيفة ليحل بدلاً منه البرتغالي ديوغو جوتا إلى جانب صلاح والهولندي كودي خاكبو.



(بي إن سبورت)