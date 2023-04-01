ستاد القاهرة يهتز بهتافات جماهير القلعة الحمراء .. الجارحي: مفيش أي مشكلة في دخول الأكل والعصائر والمياه

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة أزمة دخول الجماهير بمستلزمات الإفطار، والتي أُثيرت خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُشير إلى أن الجهات الأمنية في محيط استاد القاهرة الدولي تمنع دخول المأكولات والمشروبات خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني، رغم أن الجماهير بدأت تتوافد من الساعة الرابعة عصرا، وهو ما يعني خضوعهم للإفطار داخل استاد القاهرة.

وأوضح محمد الجاري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الصور قديمة وعملية الدخول مستمرة بنجاح، وأن الكل يعمل من أجل دخول الجماهير لمساندة الأهلي أمام الهلال.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي بهدف نظيف أو الفوز بفارق هدفينم من أجل حسم التأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حيث يدخل الفريق الأحمر هذه المباراة محتلا المركز الثالث في المجموعة، برصيد 7 نقاط، في حين يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، أما صنداونز فحسم تأهله بشكل رسمي بعدما تواجد في الصدارة برصيد 11 نقطة.

وكتب الجارحي عبر حسابه :

مفيش أي مشاكل في عملية دخول الجماهير لمدرجات ستاد القاهرة والتعاون مستمر ومتواصل من الأمن وشركة تذكرتي من أول دقيقة في اليوم والكل بيسعى لنجاح اليوم وخروجه بأفضل شكل.

في صور قديمة متداولة لكن الحقيقة أن اليوم ماشي كويس ومفيش أي مشكلة في دخول الأكل والعصائر والمياه وفقا للتعليمات المعلنة من قبل الماتش.

وبإذن الله هنفطر كلنا مع بعض النهاردة في مدرجات ستاد القاهرة.