شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والهلال السوداني فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والهلال السوداني باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويُدير اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني و محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو و محمود كهربا.

فيما يجلس على دكة الأهلي كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.

بينما يضم تشكيل الهلال كلاً من: عيسى فوفانا و إيمورو إبراهيم ومحمد أحمد إرنق وعثماني ضيوف و أطهر الطاهر ووالي الدين خضر وأبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن و ليليبو مكابي.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.