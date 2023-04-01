شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات ودية تجهز السكة الحديد للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي السكة الحديد عن استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الحالية، والتي تنتهي عقب شهر رمضان، استعدادا لمواجهة الإعلاميين فى إطار منافسات مجموعة القاهرة والقناة فى دوري القسم الثاني.

وقال وليد أنور مدير الكرة، إن الفريق سيخوض عددا من المباريات خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز الفريق بدنيا وفنيا للمرحلة المقبلة وعودة الدوري.

ونجح حمادة الدالي مدير الإداري فى تجهيز عدد من المباريات خلال الفترة المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة اتحاد الشرطة يوم 3 أبريل المقبل ثم مواجهة نجوم المستقبل 4 أبريل.

كما سيواجه السكة الحديد نظيرة المنصورة يوم 9 أبريل المقبل، ثم سيواجه الفريق الشرقية للدخان 10 أبريل المقبل.

وفى يوم 18 من نفس الشهر يواجه نظيرة كفر الشيخ، ويختتم مواجهاته الودية أمام بلدية المحلة 19 من نفس الشهر.