شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال لمواجهة الأهلي فى قمة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الهلال السوداني التشكيل الرسمي الذي يبدأ به مباراة الأهلي، التي تجمعهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الهلال مباراة الأهلي بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عيسى فوفانا

الدفاع: إيمورو إبراهيم، محمد أحمد إرنق، عثماني ضيوف، أطهر الطاهر

الوسط: والي الدين خضر، أبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما

الهجوم: ياسر مزمل، محمد عبد الرحمن، ليليبو مكابي

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد.

وفى المقابل، فاز الهلال على سانت جورج بطل أثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهاباً ثم فاز بهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.