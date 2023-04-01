الامارات | أرسنال يطيح ليدز ويقترب خطوة من لقب الدوري الممتاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل أرسنال زحفه بثبات نحو احراز لقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الاولى منذ عام 2004 بفوزه الصريح على ضيفه ليدز يونايتد 4-1، في حين تابع مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي مطاردته محققا انتصارا كبيرا ومستحقًا على ضيفه ليفربول بالنتيجة ذاتها اليوم في المرحلة التاسعة والعشرين.

ورفع ارسنال رصيده الى 72 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل ويستضيف الفريق اللندني في 26 الحالي في مباراة قد تحدد هوية الفائز باللقب. على ستاد الامارات في شمال لندن، اكرم أرسنال وفادة ليدز الذي يواجه خطر السقوط الى المستوى الأول (دوري تشامبيونشيب).

وارتأى مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا اراحة جناحه باكايو ساكا الذي تألق في مباراتيه الدوليتين في صفوف منتخب انكلترا ضد ايطاليا واوكرانيا في التصفيات المؤهلة الى كأس اوروبا 2024، في حين غاب المدافع الفرنسي وليام صليبا المصاب في ظهره.

على الرغم من سيطرة ارسنال على مجريات الشوط الاول فإنه انتظر حتى الدقيقة 35 ليفتتح له مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس التسجيل من ركلة جزاء اثر عرقلته داخل المنطقة. والهدف هو الاول لجيزوس منذ عودته قبل فترة وجيزة من الاصابة التي ابعدته عن كأس العالم مع البرازيل وتحديدا منذ اخر هدف سجله في مرمى توتنهام في الاول من اكتوبر الماضي.

وفي الشوط الثاني أجهز اصحاب الارض على الضيوف حيث اضاف المدافع بن وايت الهدف الثاني من مسافة قريبة مستغلا تمرير عرضية من البرازيلي غابريال مارتينيلي (47) قبل ان يضيف جيزوس الهدف الثالث بعد مجهود فردي من المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار (55).

ورد ليدز بتقليص الفارق بتسديدة قوية من مشارف المنطقة للدنماركي راسموس كريستينسن (76)، لكن الدولي السويسري غرانيت تشاكا انهى اي أمل للضيوف بالعودة في المباراة بتسجيله الهدف الرابع من كرة رأسية اثر تمريرة من صانع الالعاب النروجي مارتن اوديغارد (84).