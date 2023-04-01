قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال المصيرية في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.

فرص الأهلي في التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

يودع الأهلي البطولة بشكل رسمي في حال التعثر أمام الهلال سواء بالخسارة أو التعادل، في الجولة السادسة.

ويحتاج الأهلي، للفوز أمام الهلال بهدف نظيف، للوصول إلى النقطة العاشرة بالتساوي مع الفريق السوداني وكذلك التساوي في المواجهات المباشرة "1-0" لكل منهما، من أجل التأهل بفارق الأهداف.

أما في حال تمكن الهلال من هز شباك الأهلي بهدف، سوف يحتاج الفريق الأحمر للفوز بفارق هدفين أي بنتيجة 3-1، على سبيل المثال.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports 4 مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

أون تايم سبورتس

كما تذاع المباراة مجانا عبر البث الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس"، باعتبارها تقام على أراضي مصرية.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

ومناطق البث في مصر (أرضي) عبر البث الرقمي: UHF 32، أو تماثلي بالتردد UHF9.

ويجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد على القناة الأرضية:

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضى من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.