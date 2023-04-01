شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل استاد القاهرة لخوض مباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول استاد القاهرة تمهيدًا لإجراء عملية الإحماء ثم خوض اللقاء.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.