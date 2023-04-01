شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السودانى يصل استاد القاهرة لإدارة اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل لاستاد القاهرة طاقم التحكيم الموريتاني الذى سيُدير مباراة الأهلي والهلال السوداني، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقام طاقم التحكيم الذي يقوده الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء اللقاء المرتقب المقرر إقامته فى التاسعة مساءً.



حكم مباراة الأهلي والهلال



طاقم التحكيم

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وفى المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.