شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى اتحاد الجودو قبل استضافة البطولة العربية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، لاستضافة منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 7 حتى 12 يوليو المقبل فى القاهرة، وتقام منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين والكاتا والفيتران.

ويعقد على هامش البطولة العربية، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ويتم خلاله مناقشة عدد من الملفات المهمة واتخاذ قرارات من شأنها النهوض برياضة الجودو على المستوى العربي.

من جانبه أكد مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن الاتحاد يعمل من أجل إخراج البطولة بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، وأن الاتحاد تلقى تأكيدات عدد كبير من الدول العربية على المشاركة.

وتابع، "نرحب بالأشقاء العرب في مصر خلال فترة البطولة، ونمتلك جيل مميز من اللاعبين الأشبال والناشئين، ونتوقع منافسات قوية على حصد المراكز الأولى والألقاب بين جميع المشاركين".