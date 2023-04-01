شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا يخضع لبرنامج علاجى فى الزمالك بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى البنيني سامسون أكينيولا ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة على هامش المران الذى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب معاناته من إصابة خفيفة بالركبة تسببت فى غيابه عن مواجهة المريخ السوداني بالأمس في دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.