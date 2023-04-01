شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة مساء اليوم، السبت، أمام الهلال السوداني فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وركز كولر خلال تدريبات الأهلي الماضية على زيادة الجرعة التدريبية والحمل البدنى من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مباراة الهلال.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار لحصد تذكرة التأهل لدور الثمانية بدوري الابطال الافريقى ، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، أكد خلالها ضرورة تسجيل هدف مبكر أمر ضروري لإرباك حسابات بطل السودان وقتل معنويات لاعبيه باستغلال الحضور الجماهيري، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس لإسعاد جماهيره الغفيرة التي ستحضر المباراة في سهرة رمضانية.

وقاد كولر الأهلى فى 31 مباراة، حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 57 هدفا وتلقت شباكه 25، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.