شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. السقا يستعين يلجأ لحيلة لإخفاء التمر للإفطار بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

أثناء لعبه فى تركيا، اضطر عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي حاليا لفريق فيوتشر، لعمل حيلة خلال إحدى المباريات للإفطار مع أذان المغرب، ولعب السقا لأندية دينيزيلي سبور وجينشلربيرليجي وكونيا سبور وإسكشيهيريسبور في تركيا.

وقال السقا متحدثا عن أبرز كواليس رمضان خلال وجوده بالملاعب، "عندما كنت فى الدوري التركي، كان علي لعب مباراة تبدأ قبل أذان المغرب بوقت قليل، نزلت أرض الملعب واضعا تمر فى الشورت حتى أتناوله مع الأذان، عندما رآنى الحكم طلب مني أن أخرج لأشرب".

ولد السقا فى محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته فى نادى المنصورة ليبدأ رحلته الاحترافية فى العديد من الأندية التركية وكان للمنتخب الوطنى نصيب الأسد من رحلة السقا مع الساحرة المستديرة، حيث شارك فى 111 مباراة دولية ليقتحم قائمة الأساطير.

وتوج السقا مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية أعوام 1998 و2006 و2010 فضلا عن التتويج ببطولة كأس مصر موسم 2010 -2011 مع فريق إنبى قبل الاعتزال، كما نجح فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالى، وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و2004.