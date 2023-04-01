شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. السقا يستعين يلجأ لحيلة لإخفاء التمر للإفطار بالملعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.
وقال السقا متحدثا عن أبرز كواليس رمضان خلال وجوده بالملاعب، "عندما كنت فى الدوري التركي، كان علي لعب مباراة تبدأ قبل أذان المغرب بوقت قليل، نزلت أرض الملعب واضعا تمر فى الشورت حتى أتناوله مع الأذان، عندما رآنى الحكم طلب مني أن أخرج لأشرب".
ولد السقا فى محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته فى نادى المنصورة ليبدأ رحلته الاحترافية فى العديد من الأندية التركية وكان للمنتخب الوطنى نصيب الأسد من رحلة السقا مع الساحرة المستديرة، حيث شارك فى 111 مباراة دولية ليقتحم قائمة الأساطير.