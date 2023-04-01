شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز محيلبة يحقق برونزية كأس العالم للرماية فى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبدالعزيز محيلبة، لاعب المنتخب الوطنى للرماية، على الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى بطولة كأس العالم بقبرص، وحقق محيلبة أرقاماً مميزة، حيث حقق 120 من 125 وكان ينافس علي الميدالية الذهبية والفضية وبعد منافسة شرسة حقق الميدالية البرونزية.

من جهته أعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن فخره بالمستوى الذى قدمه محيلبة فى كأس العالم، مؤكدا أنه أبهر الجميع بمستواه وأرقامه وكان مُميزاً بين جميع المنافسين كعادة أبطال الرماية.

وأشار حسني إلى أن الاتحاد المصري يدعم بكل إمكانياته الأبطال مثل محيلبة الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية.