أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي.. يانيك فيريرا يقترب من قيادة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - اقترب البلجيكي يانيك فيريرا من تولى مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل عن قيادة الفريق الأبيض بالتراضي.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، يضع مسئولو الزمالك الرتوش الأخيرة على الاتفاق مع يانيك فيريرا حول تدريب الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة.

واستقرت إدارة نادي الزمالك بشكل كبير على ملامح الجهاز الفني الأجنبي الجديد، ومن المنتظر أن يصبح الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك مكون من مدير فني أجنبي، ومساعد أجنبي، ويعاونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيان، مع مدير كرة مصرى.

من هو يانيك فيريرا؟

هو مدرب بلجيكي يبلغ من العمر 41 عامًا، بدأ مسيرته الكروية على مقاعد التدريب ولكن من بوابة تحليل الأداء

عمل يانيك فيريرا في بداية مشواره، كمحلل أداء بالفيديو لدى نادي أندرلخت البلجيكي، ثم انتقل إلى فريق مواطنه جينت، وبعدها تولى منصب المدرب المساعد لميشيل برودوم المدير الفني لفريق الشباب السعودي في ذلك الوقت، مع استمرار عمله كمحلل أداء.

موسم 2012 /2013، تولى يانيك فيريرا قيادة فريق فريق رويال شارلروا البلجيكي، وهو في عمر 31 عامًا ليصبح بذلك أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي.

تنقل بعدها فيريرا بين الأندية، حيث تولى تدريب فريق سان ترودين، خلال الفترة من من 2013 وحتى 2015، واستطاع حصد لقب الدوري البلجيكي للدرجة الثانية موسم 2014/2015.

وفي الموسم الذي يليه، تولى يانيك فيريرا منصب المدير الفني لفريق ستاندر ليج البلجيكي، ونجح معهم في حصد كأس بلجيكا.

وعقب رحيل فيريرا عن تدريب ستاندر ليج، انتقل بعدها ليتولى قيادة فريق ميتشيلين في بلجيكا.

وفي عام 2019، تولى عاد مرة أخرى إلى الدوري السعودي ولكن هذه هي وهو يتولى منصب المدير الفني لفريق الفتح السعودي، وقدم مستوى مميز قبل أن يرحل عن قيادة الفريق في يناير الماضي.